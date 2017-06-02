Almanya'da polis şiddeti

POLİS ÜZERİNE ÇULLANDI



Polislere kapıyı açan küçük kardeş Hakan Kabasakal'ın bir problem olmadığını ifade ettiği ve polislerden gitmelerini istediği öğrenildi. Ancak polisler gitmeyeceklerini ifade etti ve banyondan bir anda üzerinde havlu ile çıkan Savaş Kabasakal'ın üzerine çullandı. Polisin hem evin giriş kapısını hem de yatak odasının kapısını kapattığı öğrenildi.



DETAYLI OTOPSİ YAPILACAK



Kabasakal'a' yapılan ilk otopsi sonucunda ölüm nedeni tam olarak tespit edilemezken detaylı otopsi raporu bekleniyor. Olayla ilgili Frankfurt savcılığı bir soruşturma başlattığı kaydedildi.



OLAYDAN 2 SAAT SONRA AĞABEYİMİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER



Ölen Savaş Kabasakal'ın kardeşi Hakan Kabasakal ise olayı şöyle anlattı:



'' Ağabeyim, anlaşamadıkları için eşinden ayrı yaşıyordu 12 yaşında bir oğlu var. Ağabeyimin eşi, mahkemeden ağabeyimin evi boşaltması için bir dava açmıştı. Mahkeme ağabeyimin evi boşaltması yönünde bir karar verdi.



Dün saat 15'te polis ekipleri ağabeyimin kaldığı eve geldi. Onların yukardan geldiğini gördüm ve kapıyı açtım. Ağabeyim duştan yeni çıkmıştı. Üzerinde sadece havlu vardı. Polisler ağabeyimin yatak odasındaydı. Hemen üzerine çullandılar. Bizleri dışarı çıkardılar. Evin ve yatak odasının kapısını kapattılar. Önce sesler geliyordu. Bir anda sesler kesildi. 40 dakika sonra evin önüne ambulans geldi. Olaydan 2 saat sonra polis, ağabeyimin 15.20 'de öldüğünü söyledi. Fakat nasıl ne şekilde öldüğünü söylemedi.



Polisin uyguladığı orantısız güç ya da genel tabiriyle polis şiddetidir. Polis şiddetine sadece sıcak bölgelerde değil, demokrasinin kök saldığı, hukuk devletinin işlediği ülkelerde de rastlanıyor. Olayın peşini bırakmayacağız'' diye konuştu.



Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, DHA Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ''Bu üzücü olayı duyunca Alman makamlarıyla irtibata geçtik. Yetkili makamlar konu hakkında tam bir açıklama yapmadılar. Fakat biz olayın takipçisi olacağız. Aile ile de görüştük. Kendilerine destek olacağımızı söyledik'' dedi.