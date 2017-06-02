İnternet bağlantılı hareket eden kâğıt

İngiltere merkezli Surrey Üniversitesi araştırmacıları etkileşimli kâğıt projesiyle, İngiltere Araştırma Konseyleri Dijital Ekonomi Programı'ndan 1.5 milyon dolar (yaklaşık 3 milyon 300 bin TL) değerinde araştırma fonu kazandı. Okuyucuların etkileşime geçebilecek yazılı materyaller üzerinde çalışan araştırmacılar, bu sayede dijital dünya ile gerçek dünya arasında bağ kurmayı hedefliyor.



BİR DOK UNUŞLA HAREKET

"Gelecek nesil kâğıt" olarak adlandırılan proje kapsamında, internetle bağlantılı olan kâğıt dokümanların üzerinde videoların, ses kayıtlarının ve animasyonların yer alması ve bu eklentilerin dokunuşla harekete geçmesi amaçlanıyor. Kâğıt ile dijital formu birleştiren QR teknolojisini ileri taşımayı hedefleyen araştırma ekibi, etkileşimli kâğıtların kitaplarda, posterlerde, fotoğraflarda, dergilerde ve gazetelerde kullanılabileceği belirtiliyor.



HARRY POTTER 'DAKİ GİBİ...

Araştırma ekibinin direktörü profesör David Frohlich, projenin hayata geçmesinin günümüz teknolojisi için önemli gelişme olacağını belirtti. Frohlich, "Fiziksel kâğıdın yeniden dijital hayat bulmasını amaçlıyoruz. Araştırmamızın kitle piyasası için 21'inci yüzyılın yeni nesil kâğıdınının yaratılmasında yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Çalışmanın dijital ekonomi için yeni iş imkânları yaratacağını belirten Frochlich, "Örneğin yayımcılar dijital materyallerle bağlantı kurarak yazdırdıkları ürünlere eklemeler yapabilecek" ifadelerini kullandı. Etkileşimli kâğıt projesi akıllara dünyaca ünlü Harry Potter filmlerinde yer alan, hareketli portre, gazete ve fotoğrafları getirdi.