Merkel'den Trump'a tepki: Bu karar bizi durduramaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını büyük üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Merkel, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin kararını eleştirerek, "ABD'nin Paris anlaşmasından çekilme kararı, yumuşak bir dille söylemek gerekirse son derece esef verici. Paris anlaşması dünya ülkeleri arasındaki iş birliğinin temel sütunlarından birini oluşturuyor. 2030 yılı ajandasında öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi için de bu anlaşma zaruri." şeklinde konuştu.

ABD'nin konuya ilişkin açıklamasından sonra ileriye bakılması gerektiğini ifade eden Merkel, "Bu karar, bizim gibi kendilerini dünyamızın korunmasına adamış insanları durduramaz. Aksine Almanya'da, Avrupa'da ve tüm dünyada, iklim değişikliği gibi insanlık için önemli olan bu büyük sınavı ele almak ve bu sınavı başarılı bir şekilde başarmak için tüm güçleri birleştireceğiz. Bu yolun tüm insanların iyiliğine olduğuna ve dünyada daha fazla refaha ve fırsata yol açabilecek bir dinamizm yaratacağına içtenlikle inanıyorum." dedi.

Dünyanın korunabilmesi için Paris İklim Anlaşması'na ihtiyacı olduğunu kaydeden Merkel, "Bu konuda hiç bir şey bizi durduramaz. Almanya ve hükümetim adına, bu anlaşmadan kaynaklanan sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi söylemek istiyorum. Bunu özellikle iklimin finansmanı açısından söylüyorum. Bu, dünyadaki en fakir ve zor durumda olan ülkelere yardımcı olmalı. Aksi takdirde iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların üstesinden gelemeyeceklerdir." diye konuştu.

20 yıl önce başlatılan girişimler sonucunda yaklaşık 1 buçuk yıl önce imzalanan Paris İklim Anlaşması'nı tarihi bir başarı olarak değerlendiren ve anlaşmanın sonuçta başarılı olacağını savunan Merkel, "Bu yol, hiç şüphesiz taşlarla dolu olacaktır. Siyasete başladığım günden bu yana bunu sıkça yaşadım. Ancak geçen 20 yıla şöyle bir baktığımda, bu yolun dönüşü olmadığına kesinlikle inanıyorum. Bu nedenle, ne kadar çok grubun, devletin ve şirketin, ABD'den de dahil olmak üzere, bu yolu bizimle gitmek istediklerini gördüğümde çok duygulanıyorum. Ve bu yolda birlikte ilerleyeceğiz." dedi.

Gelecek iklim konferansının Almanya'nın Bonn kentinde yapılacağını ve bu konferansı düzenleyen Fiji Adaları'nı destekleyeceklerini ifade eden Merkel, bu ülkenin iklimin korunmasına özellikle ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi yaparak, iklimin korunması konusunda gelecekte atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını da belirten Merkel, "Gezegenimizin geleceğine önem veren herkese, dünyamız adına başarılı olabilmemiz için bu yolda birlikte ilerleyelim diyorum." şeklinde konuştu.