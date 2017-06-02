Obama kiraladığı evi 8.1 milyon $’a aldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ocak ayında görevini bıraktıktan sonra Washington DC'nin Kalorama bölgesindeki kiraladığı evi satın aldı. Washington Post'un çarşamba günü yayımladığı haberde evin değeri 8.1 milyon dolar (28.6 milyon TL) olarak açıklandı. Kentin en lüks semti Kalorama'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da oturuyor. Obama ailesinin sözcüsü Kevin Lewis, "En az 2.5 yıl daha Washington'da yaşayacaklar. Bu nedenle evi kiralamaktansa satın almanın daha mantık olduğuna karar verdi" açıklaması yaparken, sekiz yatak odası ve dokuz banyosu bulunan evin kentte satılan en pahalı ikinci ev olduğu belirtildi. Çiftin kızları Sasha'nın Washington'da okuduğu Sidwell Friends lisesinden 2019'da mezun olana kadar burada yaşamaları bekleniyor. Evin eski sahibiyse eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın başkanlık yaptığı dönemde basın sözcülüğünü yapan Joe Lockhart ve Glamour dergisinin Washington editörü olan eşi Giovanna Gray Lockhart. Çiftin 1928 yılı yapımı 761 bin metre karelik evi, 2014'te 5.3 milyon dolara satın aldığı biliniyor.Obama çiftinin Washington'daki evi satın aldıkları, İtalya tatili sırasında açıklandı. Siena kentinde görüntülenen çiftin, yoğun geçen başkanlık dönemi sonrasında rahat kıyafetler içinde halkın içinde dolaştığı görüldü. Michelle Obama'nın giyim tarzıysa özellikle moda eleştirmenlerinin dikkatini çekti. Eleştirmenler, eski First Lady'nin Beyaz Saray'dan sonra daha kadınsı ve modern bir tarza büründüğü, tatil kıyafetleriyle pek çok kadına ilham verdiği yorumunu yaptı.