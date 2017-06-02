Soros'tan AB'ye uyarı!

Macar asıllı ABD'li yatırımcı Soros, Brüksel Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı.

AB'yi işlevsiz olarak nitelendiren Soros, AB'nin var oluş tehlikesi yaşadığını, önceliğin tamamen yeniden yapılandırılması olduğunu anlattı.

AB'ye azalmış olan halk desteğinin artırılması gerekliliğine dikkati çeken Soros, "Bunun için geçmişi, ne hatalar yapıldığını ve bu durumun nasıl düzeltileceğini değerlendirmek gerekli." diye konuştu.

Soros, AB'nin yaşadığı var oluş tehlikesinin nedeninin artan Avrupa karşıtlığı ve hasım güçler olduğunu iddia ederek, "AB, dışarıdan Putin'in Rusya'sı, Erdoğan'ın Türkiye'si, Sisi'nin Mısır'ı ve Trump'ın yaratmak istediği ama yapamadığı Amerika'sı gibi hasım güçlerle sarılmış durumda." ifadelerini kullandı.

AB'nin bu durumdan kendisini önemli reformlarla koruyabileceğini ifade eden Soros, "2008 mali krizinden beri AB, içeride günü geçmiş anlaşmalarla yönetiliyor. Güncel ve gelişen koşullar karşısında bu eski anlaşmalar her geçen gün daha az etkili bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Soros, Avro Bölgesi'nin kuruluşunda amaçlananın tam tersi bir hal aldığına dikkati çekerek, "Kriz sonrasında Avro Bölgesi, alacaklı ve borçlu ilişkilerine dönüştü. Borçluların ödeme yapamadığı, sorumluluklarını yerine getiremediği, kredi verenlerin ise alacakları için koşullar dikte ettiği bir kuruma dönüştü." diye konuştu.