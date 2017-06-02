‘Türkiye olmasaydı ateşkes olmazdı’

Rusya'nın evsahipliğini yaptığı St. Petersburg kentindeki uluslararası ekonomik forumda pek çok ülkeden gazetecilerin sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Türkiye'nin Suriye'deki ateşkese olan katkısının altını çizerek, "Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var. Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye'de ateşkes sağlanabilirdi ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi" dedi. Türkiye'nin terör örgütleri PYD/PKK hassasiyetine de değinen Rus lider, "Bu konularda yapıcı bir çalışma yürütmeye özen gösteriyoruz" dedi. Putin, Suriye'nin PYD/PKK tehdidi nedeniyle bölünme olasılığına ilişkin bir soruyaysa, "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım. Aksine bu bölgelerin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve gelecekteki siyasi diyaloğa örnek teşkil etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 füze savunma sisteminin ortak üretimi konusunu görüştüklerini de anlattarak, "Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus, hem de Türk askeri yetkilileri biliyor" açıklamasında bulundu.