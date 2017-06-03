S-400 füze sistemlerinde sevkiyata yönelik tüm teknik konularda anlaştık

Çemezov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri ve diğer projelere ilişkin Türk medyasına ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Türkiye ile birlikte S-400 sistemiyle ilgili teknik görüşmelerde sona gelindiğini anlatan Çemezov, şu anda S-400'lerin finansmanıyla ilgili konuların istişare edildiğini söyledi.

Finansman konusunun hükümetlerarası seviyede de ele alındığına işaret eden Çemezov, "Çünkü hükümetlerarası anlaşmalarda yalnızca hükümet kredi verebilir. Rus ve Türk maliye bakanlıkları bu konuda istişarelerini devam ettiriyorlar." dedi.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİNİ GÖRÜŞÜYORUZ"

Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretiminin de istişare edildiğine dikkati çeken Çemezov, bu konuda ise Türkiye'nin gerekli altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kendi uçaklarının montajını yapabildiğini hatırlatan Çemezov, "Tüm bu gelişmeler ışığında yeni ve modern bir şeyler yaratabiliriz." dedi.

Çemezov, S-500 sistemleriyle ilgili olarak da, henüz Rus ordusunun dahi bu sistemleri tam anlamıyla envanterine katmadığına işaret ederek, bu konuda bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerini daha önce ülke dışında üretmediklerini belirterek, "Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok." demişti.