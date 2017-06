Trump’a küresel tepki

CEO'LARDAN

Dünya liderleriyle ABD'li uluslararası şirketlerin bir haftadır yoğun ikna çabalarına olumsuz yanıt veren ABD Devlet Başkanı Donald Trump , seçim kampanyası sırasında verdiği "2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması 'ndan çekilme sözünü" önceki gün yaptığı açıklamayla tuttu. Trump'ın uzun dönemli çevresel ve ekonomik sonuçlar doğuracak bu kararı ABD dahil, dünyanın pek çok yerinde yankı bulurken, dünya liderleri Trump'ın "hatalı bir karar verdiği" yorumunu yaptı. Konuyla ilgili beklenen açıklamayı perşembe günü yapan Beyaz Saray, Trump'ın "Gerçek şu ki Paris Anlaşması en çok ABD'ye olmak üzere aşırı adaletsiz" sözlerine yer verdi. Trump, "anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savundu.Kararının gerekçesini "anlaşmanın ABD'nin dezavantajına olması ve diğer ülkelere karşı ekonomik avantaj sağlaması" olarak açıklayan Trump, Paris anlaşmasının maliyetinin ABD'ye 2040 yılı itibariyle 3 trilyon dolar ve 6.5 milyon endüstriyel istihdam kaybı olacağını" söyledi. Anlaşmanın yasal hükümlerine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, ABD'nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 2019'da kabul edebilecek.Trump'ın kararının ardından Beyaz Saray danışmanlar kurulundan istifa eden SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk ile Walt Disney CEO'su Bob Iger'in yanı sıra Apple CEO'su Tim Cook ve Silikon Vadisi'nin önde gelen isimlerinin Trump'ı uzun süredir ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın da ABD'nin önde gelen şirketlerinden babasını kararından vazgeçmesi için girişimde bulunduğu belirtiliyor. Anlaşmada kalmayı savunan Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile çekilmeyi savunan Trump'ın başstratejisti Stephen Bannon ve Çevre Koruma İdaresi Başkanı Scott Pruitt'in liderlik yaptığı iki grubun bu nedenle karşı karşı geldiği belirtildi.BM şemsiyesi altında imzalanan Paris Anlaşması, fosil yakıtların kullanımının kısıtlanması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla, küresel sıcaklık artışının 1.5 ila 2 derecede kalması için ülkelerin çaba göstermesini öngörüyordu. Şimdi ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çekmesinin yol açacağı 5 etki konuşuluyor.Küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutma hedefi daha zorlaşacak.İklim konusundaki uluslararası çabalar moral açıdan ağır darbe yiyecek.Küresel bir uzlaşıya varmak diplomatik açıdan güçleşecek.AB ve Çin yakınlaşması artacak.Kamuoyu tepkisi nedeniyle Amerikan siyasi ve iş çevreleri yoğun baskı altında kalacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, "Umuyoruz ki 'ABD yapmazsa ben de yapmam' diyerek Trump'ın peşinden diğer ülkeler de gitmez. Eğer giderlerse bu Paris Anlaşması'nı çökertir. Paris Anlaşması çalışmazsa da iklim değişikliği için belirlenen hedeflere ulaşamayız" dedi.Diğer yandan Tesla ve Walt Disney'in yanı sıra, Exxon, Mobil gibi fosil yakıt üreticileriyle Goldman Sachs, Google, Apple ve General Electric gibi ülkenin farklı sektörlerinden önde gelen şirketlerin CEO'ları da karara tepki gösterdi. Güneş enerjili ve elektrikli motorlarla araçlar üreten Tesla'nın sahibi Elon Musk, karara tepki olarak Beyaz Saray danışma kurulundan istifa ettiğini açıkladı.Trump'ın çekilme kararının hemen ardından ilk açıklamayı, geçen yıl anlaşmaya 190'dan fazla ülkeyle birlikte imza atan eski ABD Başkanı Barack Obama yaptı. Obama, "Paris Anlaşması'nda kalan uluslar, yaratılan istihdam ve endüstrilerden faydalanacak uluslar olacaktır (...) ABD yönetimi geleceği reddeden bir avuç ülke arasına dahil olsa da, devletlerimiz, şehirlerimiz, iş dünyası, gelecek nesiller için elimizdeki tek gezegenin korunması için yardımcı olup, yol göstermek için elinden geleni yapacaktır" derken, hemen ardından Washington, New York ve Kaliforniya eyalet valileri kararı protesto eden açıklamalarda bulundu. Kararın açıklanmasından sonra New York'ta "Empire State", Boston'da belediye binası ve diğer kentlerde birçok sembol bina yeşil ışıklar ile aydınlatıldı. Yeşil ışıklı protesto Paris ve Montreal ile dünyanın dört bir yanındaki birçok kentte de gerçekleşti.ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu arayarak anlaşmadan neden çekildiğini anlattı. Ancak buna rağmen Avrupalı liderler de hem ortak hem de bireysel açıklamalar yayınlayarak, Trump'ın kararına tepki gösterdi. Macron açıklamasında "ABD bu akşam dünyaya sırtını dönmüştür" ifadesini kullandı. Çin'den yapılan açıklamadaysa ABD'nin anlaşmadan çekilmesi "küresel bir gerileme" olarak tanımlandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Trump'ın açıklaması için "büyük bir hayal kırıklığı" dedi. Trump'a tek destek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Trump'un kararının eleştirilmemesi gerektiğini belirten Putin "Konuyu derinlemesine değerlendirmek gerekiyor" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron tepkisini, Elysee Sarayı'ndan İngilizce açıklama yaparak dile getirdi.