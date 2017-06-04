'dan flaş açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.6.2017 19:07 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 01:45
Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Dışişleri Bakanı , ile ilişkilerin normalleşmesi için imkan aradıklarını söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Gabriel, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaptığı açıklamada, 'ye pazartesi günü yapacağı ziyarette ele alacağı konular arasında Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret talebi olacağını da belirtti.

İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN OLANAK ARIYORUZ

Ancak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde halen sıkıntılı olan başka konuların da bulunduğunu ifade eden Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz." dedi.

Gabriel, St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede de Ukrayna'daki ihtilafı ele aldıklarını ifade etti.

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Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!
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