Koalisyon güçleri 484 sivili öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, Suriye ve Irak'taki operasyonları sırasında 484 sivili "yanlışlıkla" öldürdüğünü açıkladı. Ağustos 2014 ile Nisan 2017 arasında Irak ve Suriye'de 21 bin 35 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 440 sivil kayıp ihbarı geldiğini açıklayan CENTCOM raporunda, bunlardan sadece 118'inin "güvenilir" bulunduğu belirtildi. Yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü ise sivil kayıpların aslında bu sayının çok üzerinde olduğunu söylüyor. Suriye ve Irak'taki hava saldırılarını ağırlıklı olarak yerel kaynaklardan izleyen Airwars adlı gözlem örgütünün raporlarına göre, koalisyon saldırılarında şimdiye dek en az 3 bin 817 sivil yaşamını yitirdi. Aynı kaynağa göre ABD havasaldırılarının rol oynadığı olaylarda, bu sayıya ilave olarak 2 bin 700'den fazla sivil kayıp daha yaşandı. Airwars, DEAŞ'ın kaleleri olan Musul ve Rakka kentlerinin koalisyon güçleri tarafından geri alınması için geçen yılın sonunda başlatılan operasyonlar yüzünden sivil kayıpların tavan yaptığını belirtiyor.



RAKKA'DA 28 KAYIP DAHA

Raporun yayımlanmasından hemen sonra koalisyon uçaklarının, DEAŞ'ın sözde başkent ilan ettiği Suriye'nin Rakka kentine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 28 sivilin daha öldüğü ve onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.