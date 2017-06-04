Şili’de bir minibüs seyir halindeyken yandı!

Şili'nin Villa Alemana şehrinde hizmet veren bir minibüsün seyir halindeyken aniden yanmaya başladığı ve bunu fark eden yolcuların şoföre durumu ilettiği bildirildi.

Soğukkanlılıkla hareket eden şoförün minibüsü hemen kenara çektiği ve yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen videoda, yakınındaki bir ağacın da yanmaya başladığı görülüyor.

Olay yerine gelen itfaiyenin çevredeki evlere sıçramadan yangını kontrol altına aldığı ve minibüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.