’de bir seyir halindeyken yandı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 19:21 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 19:21
Şili’de bir minibüs seyir halindeyken yandı!

’de bir , henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yandı.

'nin Villa Alemana şehrinde hizmet veren bir ün seyir halindeyken aniden yanmaya başladığı ve bunu fark eden yolcuların şoföre durumu ilettiği bildirildi.

Soğukkanlılıkla hareket eden şoförün minibüsü hemen kenara çektiği ve yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen videoda, yakınındaki bir ağacın da yanmaya başladığı görülüyor.

Olay yerine gelen itfaiyenin çevredeki evlere sıçramadan ı kontrol altına aldığı ve minibüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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Şili’de bir minibüs seyir halindeyken yandı!
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