Son dakika: Londra'da terör alarmı

Londra'nın merkezinde 3 ayrı olay

Polisten yapılan açıklamada, ekiplerin, yerel saatle 22.08'de (TSİ 00.08) Londra Köprüsü'nde seyahat halinde olan bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpması yönünde alınan ihbarlarla ilgilendiği ifade edildi.

Açıklamada, polis memurlarının ayrıca Borough Pazarı'nda bıçaklama yaşandığı yönündeki ihbarlarla ilgilendiği belirtilerek, "Silahlı polisler olaya müdahale ederken ateş de açıldı. Yetkililer şimdi de Vauxhall bölgesindeki başka bir olayla ilgileniyor." bilgisi aktarıldı.

Londra halkının "sakin ama aynı zamanda dikkati olması" istenilen açıklamada, olayların detaylarına ilişkin bir bildirimde bulunulmadı.

Acil Servis Hizmetleri, London Bridge ve civarındaki bölgelere yaklaşılmaması çağrısında bulundu.

Bu arada, Londra Köprüsü civarında bulunan AA muhabiri, görgü tanıklarının, bir minibüs şöförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürmesi sonucu yaralıların olduğunu aktardığını bildirdi. AA muhabiri, bölgedeki çok sayıda polis ve ambulansın yanı sıra bölgenin üzerinde polis helikopterinin dolaştığını, geniş bir alanı kordon altına alan polisin de görgü tanıklarına ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada da Başbakan Theresa May'in güvenlik güçleriyle iletişimde olduğu ve olayların detaylarıyla ilgili bilgilendirildiği bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, olayların terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda, saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüsün şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü, ayrıca çevreye ateş açıldığı ve bazı kişilerin de bıçaklandığı ifade ediliyor.

Londra Ulaşım Kurumunca (TFL) "polisin ilgilendiği büyük bir olay" sebebiyle köprünün trafiğe kapatıldığı duyurulurken, köprü yakınındaki metro istasyonu başta olmak üzere civardaki bazı istasyonların da kapatıldığı bildirildi. Vauxhall istasyonu ise kısa bir süre kapatılmasının ardından yeniden açıldı.

Kentin merkezindeki Londra Köprüsü, özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında. Londra Köprüsü'nün yanındaki Borough Pazarı da yine özellikle turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerden. Bölgede çok sayıda işyeri, lokanta ve eğlence mekanı bulunuyor.

Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Manchester Arena konser salonunda 22 Mayıs gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda da bir bombalı saldırı yaşanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.