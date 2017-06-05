Arap Birliği'nden üye ülkelere "koordinasyon" çağrısı!

Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yayımladığı yazılı açıklamada, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen'in, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesini ve bu çerçevede yaşanan gelişmeleri büyük titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Ebu Gayt, "Arap ülkeleri arasındaki kopukluğun, sağlam temeller üzerinde giderilmesi için üye ülkelerle koordine içinde çalışmaya hazırız. Bu, kapsamlı bir şekilde terör ve aşırılıkla mücadele alanındaki kararların ve uzlaşıların uygulanmasının yolunu açacaktır." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleri arasındaki olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu kaydeden Ebu Gayt, "krizlerin aşılması için öncelikle kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler normal seyrine yeniden dönene kadar Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman arasında 2014 yılında imzalanan Riyad Belgesi'nin uygulanması, ikinci olarak da üye ülkelerin Arap Birliği katılım sözleşmesinde vurgulanan temel prensiplere ve Arap Birliği zirvelerinde alınan tüm kararlara bağlı kalmaları" önerisinde bulundu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.