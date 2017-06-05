'da bilanço ağırlaşıyor! Bin 527 kişi yaralı...

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 01:43
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bin 527 kişi yaralı...

'da dev ekranda izlenen final maçı sırasında çıkan da yaralananların sayısı, bin 500’ü geçerken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

finalinde mücadele eden takımları Juventus'u, 'nın Torino kentinde kurulan dev ekrandan izlemek isteyen binlerce kişi arasında yaşanan asılsız nin bilançosu ağırlaşıyor.

Torino Valiliği'nin açıkladığı son bilgilerde, çıkan da bin 527 kişinin yaralandığı, bunlardan biri çocuk 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

"TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİYLE PANİĞE KAPILDILAR"

Avrupa'da son dönemde sık yaşanmaya başlanan terör saldırılarına atıfta bulunulan valilik açıklamasında, kalabalığın bir terör saldırısı düşüncesiyle paniğe kapıldığı, bunun da izdihama yol açtığı belirtildi.

İzdiham sırasında yerdeki kırık şişelerin üzerine düşmesi sonucunda yaralananların, çok büyük kısmının taburcu edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzdihamı tetikleyen unsuru bulmak için Torino Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada izdiham sonrasında insanların panikle alanda bıraktığı eşyaları çalmaya kalkan 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İtalyan basınına yansıyan bazı görgü tanığı ifadelerine göre, meydanda bir fişeğin patlaması ve bazı taraftarların "Bomba var." diye bağırması sebebiyle izdiham yaşandığı aktarıldı.

Olay anında meydanda olan bazı taraftarların, izdihamı "Korku filmi gibiydi." diye nitelediği belirtildi.

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İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bin 527 kişi yaralı...
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