'ye 4 yıl aradan sonra ilk !

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 20:15 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 01:43
Mursi'ye 4 yıl aradan sonra ilk ziyaret!

'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed ’nin ine 4 yıl aradan sonra izin verildi.

'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, annesi Necla Ali Mahmud ve kız kardeşi Şeyma'nın, babasını tutulduğu Tora Hapishanesinde ettiklerini söyledi.

Dört yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaretin bir saat sürdüğünü, Mursi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Abdullah, aileden kimin ziyarete gideceğini de lı yetkililerin belirlediğini ifade etti.

Mursi'nin avukatlarından Abdulmunim Abdulmaksud ise Mursi'nin eşi ve kızının yanı sıra avukatı olarak kendisinin de ziyarette yer aldığını ifade etti. Abdulmaksud, ziyareti "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Mursi'nin ailesi tarafından 27 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Mursi'nin hapiste beşinci Ramazan ayına girdiğini ve 4 yıldır ziyaretine izin verilmediğini" duyurmuştu.

Yazdığı bir mektubun medyaya yansımasının ardından Kasım 2013'te Mursi'ye ziyaret yasağı getirilmişti.

Mursi, 3 Temmuz 2013 askeri darbesinin ardından alıkonmuş ve uzun süre nerede olduğu açıklanmamıştı.

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Mursi'ye 4 yıl aradan sonra ilk ziyaret!
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