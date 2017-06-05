... Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor

Giriş Tarihi: 5.6.2017 17:12 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 18:09
Son dakika... Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

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Son dakika... Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
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