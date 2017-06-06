ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı

ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararının Amerikan halkının çoğunluğundan destek görmediğini ortaya koydu.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Washington Post'un, ABC News televizyonu ile yaptığı ankete katılan Amerikalıların yüzde 59'u Trump'ın küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan uluslararası anlaşmadan çekilme kararına karşı olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 28'i Trump'ın kararını desteklerken yüzde 13'ü konu hakkında fikri olmadığını beyan etti.

Siyasi parti aidiyetleri göz önüne alındığında, Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si Trump'ın kararını desteklerken, bu oranın bağımsızlarda yüzde 22'ye, Demokratlarda ise yüzde 8'e kadar düştüğü gözlendi. Her 10 bağımsızdan 6'sı ve her 10 Demokrattan 8'i karara karşı olduğunu ifade etti.

Karara karşı çıkan katılımcılar, ilkim anlaşmasından çekilmenin ABD'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası liderlik rolünü terk etmesi anlamına geldiği ve bunun uzun vadede gezegenin geleceği açısından olumlu sonuçlar doğurmayacağı görüşünü dile getirdi.

Öte yandan ABD kamuoyunun, Trump'ın anlaşmadan çekilmenin ABD ekonomisine faydası olacağı tezine de büyük oranda katılmadığı görüldü. Katılımcıların yüzde 42'si atılan adımın ekonomiye zarar vereceği görüşünü dile getirirken yüzde 32'si ekonomiye yararı olacağını, yüzde 20'si ise olumlu veya olumsuz herhangi bir etki yaratmayacağını savundu.

Kararın ekonomiye zarar vereceğini savunanlar, yenilenebilir enerji sektöründe yaşanacak istihdam kaybının kömür, petrol ve doğalgaz gibi geleneksel enerji sektörlerinde yaratılacak istihdamla dengelenemeyeceğini ileri sürdü.

Trump'ın 190 ülkenin imzaladığı iklim anlaşmasından çekilme kararı, başta ABD müttefikleri olmak üzere dünya devletleri, büyük şirketler ve ABD'de çok sayıda şehrin belediye başkanı tarafından eleştirilmişti.

Başkan Trump, çekilme kararının gerekçesi olarak, anlaşmanın "ABD'ye ağır ekonomik ve mali yükler getirdiğini" ve ileride büyük miktarda iş ve istihdam kaybına yol açacağını öne sürmüştü. Kararı eleştirenler ise Trump'ın karbon emisyonlarının azaltılmasından kaynaklanan sağlık kazanımlarını ve temiz enerji yatırımlarının getireceği ekonomik faydaları hesaba katmadığının altını çizmişti.

Paris İklim Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derece fazla tutmayı, ideal olarak ise 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor. Anlaşma, her ülkenin sera etkisi yaratan gazların salımını azaltma konusunda kendi hedeflerini belirlemesini ve kendi yaklaşımını geliştirmesini öngörüyor. Örneğin ABD anlaşmadan çekilmeden önce sera etkisi yaratan gazları 2025 itibarıyla 2005 seviyesinin yüzde 26 ila yüzde 28 azaltmayı taahhüt etmişti.

Trump'ın kararıyla ABD, anlaşmaya henüz imza atmayan iki ülkeye katıldı. Suriye, ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle henüz anlaşmaya imza atmazken, Orta Amerika ülkesi Nikaragua anlaşmanın küresel ısınmayla mücadelede konusunda yeterince kararlı olmadığı gerekçesiyle anlaşmaya taraf olmamıştı.