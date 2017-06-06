BM'den kritik açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 21:22
BM'den kritik Katar açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İhtiyaç duyulursa Genel Sekreter her zaman arabuluculuğa hazır.

(BM), ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Genel Sekreter 'in, ihtiyaç duyulursa arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü , günlük basın brifinginde, bölgedeki mevcut durumu ve krizin çözümüne yönelik birtakım bölgesel diplomatik girişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Dujarric, "İhtiyaç duyulursa Genel Sekreter her zaman arabuluculuğa hazır." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

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BM'den kritik Katar açıklaması
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