Katar krizinin arkasındaki gizli nedenler

Katar krizinin arkasındaki gizli neden

7 ülke ani ve sert bir kararla Katar'a karşı yaptırımlara başladı! Katar'la yöneltilen suçlama teröre destek ve İran'la işbirliği ancak arkasında bir neden daha var...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrası, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya, Maldivler ve Mauritius, Katarla olan ilişkilerini kesti.

8 ülkenin de ortak gerekçesi Katar'ın terörü desteklediği ve İran ile işbirliği olarak lanse edildi ancak uzmanlara göre Katar'a karşı alınan bu ani ve sert kararların arkasında başka bir neden daha yatıyor.

EN BÜYÜK DOĞALGAZ KAYNAĞI



Dünyanın en büyük doğalgaz kaynaklarından birine sahip olan Katar ile İran'ın 2013'den bu yana ilişkileri iyi durumda. Bu durum ABD ve Suudi Arabistan'ı etkiliyordu çünkü 2013'te kurulan bu ittifak bölgedeki dengeleri değiştirebilirdi.

SETA'dan Sadık Ünay'ın yorumuna göre ise Katar ve İran'ın dünyanın en büyük doğalgaz sahasını üretime açma kararı, Körfez'deki krizi tetikleyen etkenlerden biri...

LNG İHRACATI



Bugün dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar'la yaşanan krizin dünyada LNG piyasalarını sarsması bekleniyor. Mısır ve BAE'nin Katar'dan düzenli olarak aldığı LNG'yi durdurup durmayacağı henüz bilinmiyor. Katar yılda 106 milyar metreküp LNH ihracatı ile bu alanda dünyada ilk sırada yer alıyor

10 SORUDA KATAR KRİZİ

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Suudi Arabistan başta olmak üzere 7 Arap ülkesinin Katar ile tüm ilişkileri kesmesi Ortadoğu'daki bir çok dengeyi derinden etkileyecektir.

Bölgede böylesine büyük bir gerilimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad ziyareti sonrası yaşanıyor olması da dikkat çekici bir durum.

Bugün Katar, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri tarafından teröre destekle, İran yanlısı olmakla suçlanıyor.

Katar bu suçlamalara gereken yanıtları veriyor.

Örneğin Suriye ile ilgili ithamlar.

Suriye'de Katar'ın 2011'den bu yana durduğu yer belli, rejimin karşısında yer aldılar. Tıpkı Suudi Arabistan gibi.

Yemen konusunda da Katar'a suçlama yapıldı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLERDEN HAMAS'A KADAR...



Katar Yemen'de İran destekli Husi militanlarına yönelik koalisyonda yer aldı. Yemen'de İrancılık yapanın ise kendileri değil bugün bizzat Katar'ı İrancılıkla suçlayan Birleşik Arap Emirliklerinin olduğunu savunuyor.

Müslüman Kardeşlerden Hamas'a kadar bir çok konuda da gerekçe sıralandı.

2014'te benzer konular nedeniyle bu ülkeler yine Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almışlardı.

O kriz kısa sürede aşılmıştı.



2015'te Kral Selman'ın tahta geçişiyle birlikte Suudi Arabistan, Müslüman Kardeşler ve Hamas konusunda yumuşama sinyalleri verdi. O dönemin Hamas lideri Halit Meşal, Suudi Arabistan'a davet edildi, aynı şekilde Körfez ülkeleri tarafından terörist ilan edilen Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Kardavi ile de temas kuruldu.

Suudi Arabistan, Kral Selman ile birlikte 2013'ten o tarihe kadar ısrarla devam eden Mısır'daki darbecilere destek politikasına da bir mola vermişti.

Katar'ın cevap veremediği ya da verirken zorlandığı suçlamalardan biri de Katar Emir'inin ABD Başkanı Donald Trump ilgili sözleriydi.

Mayıs ayı sonunda Katar'ın resmi haber ajansı QNA, Emir Şeyh Tamim Bin Hamid es-Sani'nin askeri okul mezuniyet töreninde yaptığı bir konuşma yayımladı.

Haberde es-Sani, İran ve Körfez ülkeleri arasında artan gerilim eleştiriyor, Hizbullah ve Hamas'a karşı anlayış gösterilmesi gerektiğini söylüyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da uzun süre kalamayacağını belirtiyordu.

Her ne kadar Katar haberin QNA sunucularına sızan bilgisayar korsanları tarafından yerleştirilmiş olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söylese de, Suudi Arabistan söz konusu haberin ajansın yazılı ve görsel organlarında değil sosyal medya hesaplarında da aynı şekilde yayınlandığını belirtti.

Trump'ın Riyad ziyareti sonrası ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı belgeler ve Katar Emir'inin Trump'la ilgili görüşleri bölgedeki tansiyonu doruğa çıkardı.

Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Suudilerle yaptığı yüzlerce milyar dolarlık anlaşma ve silah satışı gibi noktaların İran'ı hedef alacağını söylüyorduk.

O ziyaretin hemen sonrasında ilk hedef İrancılıkla suçlanan Katar oldu.