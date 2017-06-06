Londra saldırganlarının kimlikleri açıklandı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 20:58 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 01:45
Londra saldırganlarının kimlikleri açıklandı

Londra'da önceki cumartesi gecesi meydana gelen terör saldırısını gerçekleştiren iki şahsın adları Londra polisi tarafından açıklandı.

Londra emniyetinin açıklamasına göre, saldırgan Khuram Butt (27), eşi ve çocuklarıyla birlikte son birkaç yıldır Londra'nın doğusundaki Barking'de yaşıyordu.

Diğer saldırganın ise 30 yaşındaki Raşid Redouane olduğu bildirildi.

Bu iki saldırgan bir diğer şahısla birlikte, 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı gerçekleştirdikten sonra vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Emniyetin açıklamasına göre saldırganlardan Khuram Butt, Pakistan doğumlu bir İngiliz vatandaşıydı. Yine Barking'de yaşayan diğer saldırgan Raşid Redouane'nin, Fas kökenli Libyalı olduğu belirtiliyor.

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Londra saldırganlarının kimlikleri açıklandı
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