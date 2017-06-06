Rus jetlerinden ABD uçağına müdahale!

Giriş Tarihi: 6.6.2017 13:21 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 13:28
Rus jetlerinden ABD uçağına müdahale!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırındaki Baltık Denizi üzerinde Rus jetlerinin ABD'ye ait stratejik bombardıman uçağına müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada Rusya sınırında ABD uçağının önünün kesildiği belirtildi.

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Rus jetlerinden ABD uçağına müdahale!
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