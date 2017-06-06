Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.



Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde yer alan caminin kuzey çıkışında meydana gelen patlamada, 7 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, "Herat merkez camisinde saat 14.55'te gerçekleşen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı" dedi. Danish, patlayıcının bir motosiklete yerleştirilerek gerçekleştirildiğini belirtti.



Öte yandan Kabil'de geçtiğimiz günlerde hükümete karşı düzenlenen protestolarda Herat protestoları destekleyen 2'inci kent olmuştu.