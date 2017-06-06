: Afganistan'da bombalı saldırı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 14:41 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 14:48
Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı

Herat'ta bir cami ve polis karakolu arasında infilak eden bomba çok sayıda can kaybına yol açtı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde yer alan caminin kuzey çıkışında meydana gelen patlamada, 7 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, "Herat merkez camisinde saat 14.55'te gerçekleşen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı" dedi. Danish, patlayıcının bir motosiklete yerleştirilerek gerçekleştirildiğini belirtti.

Öte yandan Kabil'de geçtiğimiz günlerde hükümete karşı düzenlenen protestolarda Herat protestoları destekleyen 2'inci kent olmuştu.

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Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı
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