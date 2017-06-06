... 'in merkezinde alarm!

Giriş Tarihi: 6.6.2017 17:41 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 18:07
Son dakika... Paris'in merkezinde alarm!

Fransa'nın başkenti 'te Notre Dame Katedrali'nde polise baltayla saldıran bir kişi polis tarafından vuruldu. Saldırı sonrası Notre Dame Katedrali çevresi kapatıldı ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istendi.

'teki Notre Dame kilisesi civarında bir güvenlik görevlisine saldırıldığı ve olayda silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Le Figaro gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı bilgilere göre, bölgede görev yapan bir güvenlik görevlisi saldırıya uğradı.

Olayda silah seslerinin duyulduğu, saldırıya silahıyla karşılık veren bir başka güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Polisin bölgeyi güvenlik gerekçesiyle tamamen kapattığı, kiliseyi ziyaret edenlerin de buradan çıkmasına izin verilmediği bildirildi.

Notre Dame kilisesi, Paris'in önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Paris'in merkezinde alarm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz