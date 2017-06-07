BAE ve FETÖ işbirliği gün yüzüne çıktı

Basra Körfezi'nde yaşanan diplomatik krizin yankıları, "Ortadoğu'da kartlar yeniden karılıyor" başlıklı siyasi analizlerin yazılmasına henüz sebep olmamıştı. 4 Haziran Pazar gecesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington büyükelçisi Yusuf El-Uteybe'nin mail adresi bir grup hacker tarafından ele geçirildi ve birtakım mail yazışmaları anında basına sızdırıldı.

Bu yazışmalarda, İsrail yanlısı bir sivil toplum kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Derneği (FDD) ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğinden, ve BAE'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsündeki dahlinden bahsediliyordu.





"SİZİNLE ANILMAKTAN ŞEREF DUYDUM"

İki FDD yetkilisi Mark Dubowitz ve John Hannah'la yazışmaları tespit edilen Büyükelçi Uteybe'ye yollanan maillerden birinde, John Hannah'ın, "15 Temmuz darbe girişiminde FDD ve BAE'nin adı komplocular arasında zikredilmiş, sizinle anılmaktan şeref duydum" dediği görülmekte.

Bu veri, BAE'nin 15 Temmuz'un planlayıcılarından biri olduğunu ispata yeterli bir delil değil, ancak ipuçları sayıca pek fazla görünüyor.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN KENDİNİ AKLAMAK İÇİN O KANALI SEÇTİ!

15 Temmuz'dan sonra sürekli kendini aklayabilmek için kanal kanal, gazete gazete dolaşan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in duraklarından biri de uydudan yayın yapan, adı da dünya çapında pek duyulmamış olmasına rağmen Arap dünyasında bilinirliği olan El Gad televizyonuydu. El Gad televizyonu ise, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen, Filistin'deki sosyal demokrat Fetih partisinin de eski lideri olan Muhammed Dahlan'ın kanalı.

Bununla beraber, Katar krizinin patlamasından neredeyse bir yıl önce, İngiliz gazeteci David Hearst, o zamanlar belki de siyasetle ilgili olmayan çoğu kişinin şaşıracağı bir iddia ortaya attı. Yöneticiliğini yaptığı ve saygın bir internet gazetesi kabul edilen Middle East Eye sitesinde, "Türk istihbarat servislerine yakın kaynaklara" dayandırarak, BAE'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünün en etkin müsebbiplerinden olduğunu iddia eden bir yazı yayınladı.

EL GAD TELEVİZYONU FETÖ'YE PARA AKTARDI

15 Temmuz'dan haftalar önce, BAE'nin FETÖ'ye bir aracı vesilesiyle para aktardığını, bu aracının da, örgüt lideri Gülen'in röportaj vermeyi seçtiği El Gad televizyonunun sahibi olan Muhammed Dahlan olduğunu söyledi Hearst.

Dahlan'ın da, BAE'nin bir şehri olan Abu Dabi'nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyid el Nahyan ile yakın ilişkide olduğu yakinen bilinmekle beraber, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yapıp yerine geçen darbe lideri Abdelfettah Sisi'yle de arasını son derece iyi tuttuğu, hatta Sisi'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine Dahlan'ın partisine dönerek geçmesini istediği Al Monitor gibi pek çok saygın kaynakta iddia edildi.



DAHLAN DARBE GİRİŞİMİNDEN 16 SAAT SONRA ...

Kimi gazeteler tarafından "her darbenin arkasında olan adam" lakabıyla anılan Dahlan, Hamas'a karşı da ABD destekli bir darbe tasarlamak ve Yaser Arafat'a da suikast planlamakla suçlamıştı.

Bununla beraber, Dahlan'ın hizmet ettiği BAE ise, o dönem uçak krizinden dolayı Türkiye'yle Rusya'nın arası limoni olmasına rağmen Putin'in bile beş dakika içinde Erdoğan'ı arayıp kınadığı 15 Temmuz darbe girişimini, her şey belli olduktan sonra, tam 16 saat sonra kınamayı seçmişti.

BAE merkezli Sky News Arapça ve Al Arabiya gibi medya kuruluşları ise, 15 Temmuz darbesinin başarılı olduğunu sitelerinde ilan etmişler, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yurtdışına kaçtığı" yalanını yaymışlardı.