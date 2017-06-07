İran Devrim Muhafızları: Saldırının arkasında Suudi Arabistan var

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçladı.

Devrim Muhafızları'nın basın açıklamasında, "Bu terörist saldırı, ABD başkanı ve teröristleri destekleyen gerici liderlerin buluşmasından yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti" diyerek ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef gösterdi ve "IŞİD'in üstlenmiş olması, bu vahşi saldırıda 'onların' parmağının olduğunu kanıtlıyor," ifadelerinde bulundu.

"İntikamını alacağımızdan şüphe olmasın"

Devrim Muhafızları adına açıklama yapan komutan Huseyin Salami, Tahran'da İran parlamentosu ve Ayetullah Humeyni türbesini hedef alan iki farklı terör saldırısının intikamını alacaklarını söyledi.

Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Huseyin Salami, "Bugün Tahran'daki saldırılarının intikamını teröristlerden, bağlantılı olanlardan ve destekçilerinden alacağımıza hiç şüphe olmasın," ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN İRAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA