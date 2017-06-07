Putin, Katar Emiri ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Tamim bin Hamad es Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde uluslararası sorunları görüşerek, Rusya'nın kriz durumlarının diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, telefon konuşmasında ticari, ekonomik ve yatırım alanları başta olmak üzere Rusya ve Katar'ın işbirliğinin ele alındığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, "Nisan ayında gerçekleşen ikili hükümetler arası komisyon toplantısının sonuçları olumlu değerlendirildi. Aynı zamanda uluslararası sorunlara da değinildi. Vladimir Putin, Rusya'nın kriz durumlarının siyasi ve diplomatik yollarla diyalog kurarak çözülmesinden yana olduğunu bir kez daha belirtti." denildi.