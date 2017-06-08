Amaç sadece Katar değil

Katar'a yönelik diplomatik kuşatmanın hedefinde her ne kadar İran görünse de asıl hedefin Katar ile stratejik ilişkilere sahip diğer aktörler olduğu kaydediliyor. Uluslararası medyada yer alan yorumlarda Katar ile iyi ilişkilere sahip ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğine vurgu yapılması dikkat çekti. Katar'a yönelik baskı yoluyla Tahran ile yakın ilişkilere sahip Umman'a da gözdağı verildiği belirtildi. Bu değerlendirmeler yapılırken bir açıklama da Katar'ın Washington Büyükelçisi Meşal Bin Hamad El Tani'den geldi. El Tani, aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu bir grup Arap ülkesinin Katar ile ilişkileri kesmesinin "şok ve sürprize" neden olduğunu kaydetti. Al Jazeera kanalına konuşan El Tani, Kuveyt Emiri'nin arabuluculuğuna güvendiklerini belirterek krizin hızlı biçimde çözümlenmesini umduğunu dile getirdi. Bu arada Senegal de Katar'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı.



TRUMP'TAN DAVET

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, aşırılık yanlısı ideolojileri özendirmeyi durdurmak ve terör örgütlerinin finanse edilmesini engellemek için bölgedeki tüm ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Başkan, Beyaz Saray'da da dahil taraflara farklılıklarını çözmeleri konusunda yardım etmeyi teklif etti" denildi.