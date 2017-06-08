'den kritik açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 00:14 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 01:42
BM'den kritik Musul açıklaması!

Birleşmiş Milletler (), 'un batısında son iki günde 8 bin 400 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde 8 bin 400 kişinin yerlerinden olduğunu, bu rakamın daha önceki iki günden iki kat fazla olduğunu belirtti.

'da yerlerinden edilenlerin sayısının hızla arttığını ifade eden Dujarric, halen 'ın kontrol ettiği Musul'un eski yerleşim yeri ile kentin kuzey bölümlerindeki yaklaşık 100 bin kişinin güvenliğinden endişe duyulduğunu kaydetti.

Göç ve Göçmenler Bakanı Muhammed Caf da bugün Bağdat'ta yaptığı açıklamada Musul'da operasyonların başlamasından bu yana 819 bin kişinin göçmen durumuna düştüğünü, halen 700 bin kişinin hayatlarını kamplarda sürdürdüğü söylemişti.

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BM'den kritik Musul açıklaması!
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