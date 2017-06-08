Çinli öğrencilerin üniversite giriş sınavındaki kopya taktikleri

Kemer süsü verilmiş kablosuz alıcı, kaleme saklanmış kamera... Bunlar bir gizli ajanın malzemeleri değil, üniversiteye giriş sınavına giren Çinli öğrencilerin üzerinden çıkanlar. Çin'de öğrenciler tıpkı Türkiye'deki gibi bir üniversite sınavına giriyorlar. Ancak bazı Çinli öğrenciler bu sınava çalışmak yerine deyim yerindeyse James Bond gibi teknolojik aletlerle kopya çekmeyi deniyor. Çinli yetkililer, üniversite giriş sınavı öncesi öğrencilerin kullanmayı planladıkları ancak yakalandıkları cihazları basına gösteriyor. İşte onlardan bazıları.