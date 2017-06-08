DEAŞ terörü İran’ı da vurdu

Suriye ve Irak'taki toprak kayıplarının ardından birçok ülkede terör saldırılarıyla ortaya çıkan DEAŞ, İran'da da ilk kez saldırı düzenledi. Başkent Tahran'da sabah saatlerinde silahlı kişiler, meclis binası ile 1979 İslam Devrimi lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinin önünde çevreye ateş açmaya başladı. Kısa süre içerisinde iki bölgede de yaralıların ve rehinelerin olduğu saldırganların intihar yeleği taşıdıkları bilgisi ajanslara düşmeye başladı. Türkiye saati ile 11.30 gibi mecliste patlamanın yaşandığı bilgisi geldi. Meclis çevresi boşaltılırken, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama tavsiyesinde bulunuldu. 14.00'a kadar süren çatışmaların ardından ise saldırganların etkisiz hale getirildiği açıklandı.Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği 2 ayrı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken, 43 kişi de yaralandı. 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra Meclis'e yönelik ilk saldırı olan eylemi kalaşnikof ve silah taşıyan 3 saldırgan yaptı. Humeyni'nin türbesindeki saldırıda ise bir saldırganın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini, bir saldırganın güvenlik güçlerince öldürüldüğü açıklandı. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, saldırganların kadın giysileri ve çarşaf giyerek meclise geldiğini belirtti. Meclis binasına giren saldırganların oturumun yapıldığı salona yöneldiğini aktaran Zulfikari, güvenlik güçlerinin mukavemetiyle karşılaşan saldırganların milletvekillerinin çalışma ofislerine yöneldiğini kaydetti. İran Devrim Muhafızları "Çifte saldırının arkasında Suudi Arabistan var" açıklamasını yaptı. Saldırılarla ilgili DEAŞ bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı.Dışişleri Bakanlığı'ndan "Bu menfur saldırıları kınıyor, İran halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman saldırıları yazılı açıklama ile kınarken, siyasi partilerin grup başkanvekilleri de Genel Kurul'da söz alarak saldırıları kınadı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından, "Tahran'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.