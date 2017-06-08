Dev şirkette tecavüz skandalı! Üst düzey yönetici ve 20'den fazla çalışan kovuldu

Şehirler için ulaşım çözümleri sunan akıllı telefon uygulaması ve dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden olan Uber, 2014'te Hindistan'da sürücülerinden birinin kadın yolcuya tecavüz ettiği olayı örtbas etmekle suçlanan Asya müdürü Eric Alexander'ı işten çıkardı. Tecavüze uğrayan kadının doktor raporu olmasına rağmen olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı da öne sürüldü.

20'DEN FAZLA ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

Öte yandan Uber'in, taciz suçlamaları etrafında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 20'den fazla elemanını işten çıkardığı duyuruldu.

The Guardian'ın haberine göre şirket yaptığı açıklamada işten çıkarmaların cinsel taciz, fiziksel ve duygusal şiddet gibi konular etrafında yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

215 TACİZ SUÇLAMASI YÖNETİLMİŞTİ

Uber uzun zamandır şirket kültürü açısından başarısız olmakla suçlanıyordu. En son eski bir kadın çalışanının başına gelenleri yazdığı blog yazısıyla eleştirilerin odağına oturmuştu.

Şirkete 215 taciz suçlaması yöneltilmiş, bu konuyla ilgili olarak iki adet soruşturma açılmıştı.

Bazı kaynaklara göre ise Uber, tecavüz suçlamalarının Hindistan'daki en büyük rakibi Ola tarafından şirketin imajına zarar vermek için uydurulduğunu düşünüyor.

HIRSIZLIK YAPAN MÜHENDİSİNİ DE KOVMUŞTU

Uber, uzun zamandır üst yönetimde yaşanan sıkıntılar, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç teknolojisini çalması suçlamalarıyla gündeme geliyor. En son Uber, rakip firma Alphabet'e ait sırları çalmakla suçlanan üst düzey bir mühendisini kovmuştu.

Eleştirilerin sonunda Uber, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde baş savcı olarak çalışan Eric Holder'ı şirket kültürüyle ilgili bir araştırma yapması için işe aldı. Raporun haftaya yayımlanması bekleniyor.