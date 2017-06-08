Düşen uçağın enkazı bulundu

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da dün irtibat kesilen uçaktan acı haber geldi.

106 yolcu ve 14 mürettebatıyla havalanan uçağın enkazına, Andaman Denizi'nin 32 kilometre açığında ulaşıldı.

Retures haber ajansı, enkaz parçalarının yanında cesetlerin de bulunduğunu bildiriyor. Kadın, erkek ve çocuk cesetleriyle birlikte can yelekleri vardı. Yaşamını yitirenlerden 15'i çocuk.

Düşen uçak, askerler ve asker ailelerini taşıyordu.

Çin yapımı Shaanxi Y-8-200F askeri nakliye uçağı ülkenin güneyinde yer alan Myeik'ten yerel saatle 13.06'da kalkmış, Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'a doğru giderken 29 dakika sonra irtibat kesilmişti. Uçak radar ekranında kaybolduğu sırada, Andaman denizi üstünde ve yaklaşık 5 bin 500 metre irtifada uçuyordu.

Enkazı, altı donanma gemisi, üç askeri uçak ve çok sayıda kurtarma ekibi arıyordu.

Ordu yetkilileri, uçağın 200 kişi kapasiteli olduğunu ve geçen yıl 809 saat uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Dört motorlu pervaneli uçak Myanmarda yaygın olarak nakliye amaçlı kullanılıyor.