ABD SENATOSU'NDAKİ TARİHİ OTURUM BAŞLADI

ABD Senato'daki oturum Senato İstihbarat Komitesi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin konuşmalarıyla başladı.

Eski FBI Direktörü James Comey, yemin ettikten sonra ifadesine başladı.

Eski FBI Başkanı Comey, Rusya soruşturmasıyla ilgili ifade verdi

Comey'nin ifadesinden satırbaşları:

"Trump yönetimi, organizayonun düzensizlik içinde olduğunu söyleyerek beni ve FBI'ı karalamayı tercih etti. Amerikan halkının bilmesini isterim ki, FBI dürüst, güçlüdür ve daima bağımsız olacaktır. Trump yönetimi benim ve FBI hakkında yalan söyledi.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair şüphem yok. Hiçbir oyun değiştirilmediğine eminim.

Trump'ın Flynn hakkında bana söyledikleri oldukça rahatsız ediciydi. Ancak Trump'ın soruşturmayı engellediğini söylemek benim işim değil. Trump bana Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi.

FBI, 2015 yazından beri Rusya'nın siber saldırılarının farkındaydı. Seçim kampanyası döneminde yüzlerce, belki de binlerce ABD kurumu, Rusya'nın siber saldırısına uğradı.

Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığımız görüşmeyle ilgili yalan söyleyebileceğini düşündüm. Bir gün kendimi savunmam gerekeceğini biliyordum. Önceki başkanlar Obama ve Bush ile olan görüşmelerimi kayıt altına alma ihtiyacı hissetmemiştim."

Trump'la telefon görüşmeleri

Başkan Donald Trump ile bir defa telefonla gizli görüşmem oldu. Soruşturma ile ilgili değildi.