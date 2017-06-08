Flynn'in ipini, FETO'ye dokunduktan sonra çektiler

ABD Başkanı Donald Trump'in eski ulusal güvenlik başdanışmanı, emekli General Michael Flynn'in FETÖ lideri Gülen hakkındaki sözleri başına bela oldu. Bunu da ABD Adalet Bakanlığı resmi olarak itiraf etti. Mike Flynn 8 Kasım 2016 tarihinde Amerikan Kongresi'nin yayın organı The Hill'e bir makale yazarak bir yandan ABD'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini diğer yandan ise FETÖ elebaşı Gülen'i "Türkiye'nin Usame Bin Ladin'i" diyerek iade edilmesi gerektiğini savunmuştu. Sicilinde hiçbir suçlama bulunmayan Flynn hakkında üç ayrı soruşturma başlatıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Flynn hakkında bir yandan yabancı ülkeler adına para karşılığı lobi faaliyetlerinde bulunmak diğer yandan Rusya'ya seçim öncesi ilişkiler geliştirmek gibi suçlamalar halen ispatlanabilmiş değil! Ancak Flynn'i yakan işte bu makalesi oldu. Trump'a yakınlığıyla bilinen The Daily Caller gazetesi ise bilgi edinme yasası kapsamında bir yazı yazarak Flynn ve devam eden soruşturmalar hakkında bilgiler istedi. Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü'nden gazeteye gönderilen yanıtta ise Flynn'ın Gülen ile ilgili makaleyi yazdıktan sonra Dış Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) hükümlerinin işletildiği bölümdeki Adalet Bakanlığı görevlisinin harekete geçtiği ifade edildi.

TERÖRİST BAŞINA KALKAN OLDULAR

Yapılan araştırmada Flynn'ın kayıtlarında 'Yabancı çıkarlarını temsil etmek üzere kayıt yaptıran kişiler arasında' yer almadığının tespit edildiği bu nedenle makalenin ardından soruşturmaların başladığı belirtildi. 27 Ocak'ta dönemin Adalet Bakanı Vekili Yates'e, Flynn hakkında verilen çizelgede de söz konusu makaleye vurgu yapıdı. Gülen'i koruyan odaklar ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik danışmanın istifasına sebep oldular.

TRUMP'TAN FBI'IN BAŞINA BANK ASYA'CI BAŞKAN

ABD Başkanı Trump, Bank Asya'yı dünyaya tanıtan Christopher A.Wray'ı FBI'ın başına atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması nedeniyle kovduğu FBI Başkanı Comey'in yerine atama yaptı. Trump'ın twitter hesabından FBI'ın başına Christopher A.Wray'ı atandığını duyurdu. A.Wray'ın ise Türkiye ile çok ilginç bir bağlantısı var. Wray'ın ortağı olduğu King and Spalding adlı hukuk firması, 2013 yılında Bank Asya'yı "İslami bankacılık" adı altında dünyaya açan şirket çıktı. Wray'ın ortak olduğu hukuk firmasının internet adresindeki bilgilerde, kendisini "İslami finansman ve hukuk konusunda verdiği danışmanlık ile dünya lideri firmalardan biri" olarak tanıtıyor.

250 MİLYON DOLARLIK GÜVENCE

King and Spalding'in internet sitesinde yer alan anlaşmaya ilişkin detaylara göre şirket, Asya Katılım Bankası A.Ş.'yi (Bank Asya) 250 milyon dolarlık güvenceyle, şeriata uygun menkul değer alım satımına açılmasına ön ayak olmuş. Bank Asya, King and Spalding'in danışmanlığıyla dünya sukuk piyasalarında yer almaya başlamış. (Akşam)