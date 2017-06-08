İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı

Birleşik Krallık'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasını ve yeni hükümeti belirlemek için yapılan erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 47 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den 22.00'ye kadar oy kullandı. Sonuçların, bu sabaha karşı netleşmesi bekleniyor.

Genel seçimle ilgili yapılan son kamuoyu yoklamaları, Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiyi yüzde 43'te, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisini ise yüzde 37,2 oy oranında gösteriyordu. May liderliğindeki iktidar partisinin, az farkla da olsa tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişeceği tahmin ediliyor.

Başbakan Theresa May'in 18 Nisan'da açıkladığı erken seçim kararıyla girilen seçim yarışında, 68 siyasi parti yer aldı. Parlamentodaki 650 milletvekilliği için 191'i bağımsız toplam 3 bin 304 aday yarıştı.

Parlamento, seçimle gelen Avam Kamarası ile atanan ve sadece sınırlı denetleme yetkisi bulunan Lordlar Kamarasından oluşuyor. Avam Kamarası üyeleri 5 yılda bir seçiliyor. Ülkede seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk esasına dayanıyor. 650 seçim bölgesinde en fazla oy alan aday parlamentoya giriyor. Hükümet kurmak için 326 milletvekilinin desteğinin bulunması gerekiyor.

Parlamento, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 19 Haziran'da açılacak. Hükümetin de o tarihe kadar kurulması bekleniyor.

?Katılımın yüzde 66 olduğu 2015 yılındaki son genel seçimde Muhafazakar Parti 330 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.