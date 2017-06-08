İran'dan ABD'ye tepki: Karar nefret verici

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 12:09 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 12:14
İran'dan ABD'ye tepki: Karar nefret verici

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’da dün gerçekleşen terör saldırılarını kınayan ancak İran’a karşı yeni ekonomik yaptırım almayı tartışan ABD’ye sert tepki gösterdi.

Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin tavrını "nefret dolu" diye yorumladı.

Zarif, "İran halkı, ABD işbirlikçileri tarafından desteklenen terör eylemlerine karşı koyarken, Beyaz Sarayın mesajı ve ardından ABD Senatosunun yaptırım kararı nefret vericidir. İran halkı ABD tarafından yapılan bu tip dostluk iddialarını reddediyor" diye kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ın başkenti Tahran'daki saldırıları kınarken aynı gün ABD Senatosu Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım taslağını tartışmaya açtı.

Tahran'da dün ülke meclisi ve devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni türbesine yapılan eş zamanlı iki terör saldırısında son bilgilere göre 3'ü kadın 16 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerine kişi de yaralandı.

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İran'dan ABD'ye tepki: Karar nefret verici
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