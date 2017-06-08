İran'dan ABD'ye tepki: Karar nefret verici

Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin tavrını "nefret dolu" diye yorumladı.



Zarif, "İran halkı, ABD işbirlikçileri tarafından desteklenen terör eylemlerine karşı koyarken, Beyaz Sarayın mesajı ve ardından ABD Senatosunun yaptırım kararı nefret vericidir. İran halkı ABD tarafından yapılan bu tip dostluk iddialarını reddediyor" diye kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ın başkenti Tahran'daki saldırıları kınarken aynı gün ABD Senatosu Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım taslağını tartışmaya açtı.



Tahran'da dün ülke meclisi ve devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni türbesine yapılan eş zamanlı iki terör saldırısında son bilgilere göre 3'ü kadın 16 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerine kişi de yaralandı.

TAHRAN’DAN ANKARA’YA JET ZİYARET