Katar Dışişleri: Gıda konusunda endişeli değiliz, sonsuza kadar böyle yaşayabiliriz

Katar'ın başarılı ve ilerlemeci olması nedeniyle diğer ülkeler tarafından izole edilmek istendiğini söyledi. Katarlı bakan, "Böylesi bir husumeti düşman bir ülkeden bile görmedik" açıklamasında bulundu. Bakan, gıda krizi yaşanması konusunda endişelenmediğini söylerken, "Bu şekilde sonsuza kadar yaşayabiliriz" dedi.

Tani, yaşanan krizde Katar'la ilişkisini kesen ülkelerle bir pazarlık olup olmadığı konusunda "Açık bir teklif gelmedi, biz bunu bekliyoruz" ifadesinde bulundu. "Bu kriz için kesinlik askeri bir çözüm olmayacak" ifadesini kullanan el Tani, Katar ordusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve ordunun herhangi bir bölgeye sevk edilmediğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 40'ının Katar'dan gelen petrole bağlı olduğunu söyledi. Katarlı bakan, BAE'nin ticaret pozisyonunu siyasi bir araç olarak istismar ettiğini ifade etti.