'a dan destek

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 00:48 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 01:40
Katar'a sosyal medyadan destek

Bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan 'a, Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagıyla destek mesajları yağıyor - Yapılan paylaşımlarla "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı 'de birinci, dünyada ise altıncı sıraya kadar yükseldi. "Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez" paylaşımları yapıldı

Bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan 'a destek amacıyla platformu Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı üzerinden destek mesajları geliyor.

Twitter'da yapılan paylaşımlarda, "Katar'dan 'ye Osmanlı Selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez", "Türk milleti tarih boyunca yardıma ihtiyacı olan kardeşlerini yalnız bırakmamıştır bırakmayacaktır da" ifadeleri yer aldı.

Katar'a destek mesajlarıyla, "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı, Twitter'ın güncel konularında (trend topic) Türkiye sıralamasında da birinci, dünya sıralamasında da altıncı sıraya kadar yükseldi.

Bazı Twitter kullanıcıları Türk ve Katar bayraklarıyla destek mesajları yazarken, bazıları da İngilizce "Türkiye Katar ile (Turkey with Qatar)" paylaşımında bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI




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Katar'a sosyal medyadan destek
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