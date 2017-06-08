Putin: Kimse sağ kalmaz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li yönetmen Oliver Stone'a bir belgesel için verdiği röportajda nükleer güçler Rusya ve ABD arasında sıcak savaş çıkması halinde 'dünyada kimsenin hayatta kalamayacağını' düşündüğünü söyledi. ABD kablo kanalında önümüzdeki haftadan itibaren yayınlanmaya başlayacak ve tamamı bir hafta sürecek olan Stone'un 'Putin Röportajları' (The Putin Interviews) ismini verdiği belgeselinin bazı bölümleri gösterildi. Yeni bölümlerden birinde Putin, Stone'un, iki nükleer güç arasında sıcak savaş çıkması halinde üstün olacak tarafın ABD olup olmayacağı sorusuna, "Böyle bir çatışmada kimsenin hayatta kalacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.



'UMUT VAR MI?



Daha sonra Stone, Soğuk Savaş yıllarından beri en kötü döneminde olduğunu kabul eden Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin değişmesi için umut olup olmadığını soruyor. Putin soruya, "Birileri bizi mezarlığa götürüp gömmeye karar vermediği sürece umut daima vardır" cevabını veriyor. Belgeselin daha önce yayınlanan bölümlerinde zamanında Bill Clinton'a Rusya'nın NATO'ya katılmasını önerdiğini dile getiren ve ABD'nin gizli izleme faaliyetlerini ortaya çıkaran eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın Vatan haini olmadığını söyleyen Putin, Stone'un, "Siz kaderinizde ne olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:



'KADIN DEĞİLİM Kİ...'



"Yazgımızın ne olduğunu sadece Tanrı bilir. Ölüm bir gün hepimizin başına gelecek bir şey. Önemli olan, o zaman gelene kadar, bu geçici dünyada neleri başardığımız ve hayattan zevk alıp almadığımız." Rus lider ayrıca belgesel için verdiği bir demeçte, 'kadın olmadığı için kötü günlerinin olmadığını' söyledi. Stone'la Kremlin'de dolaşırken "Kadın değilim, bu nedenle de kötü günüm olmuyor" diyen ve amacının kimseyi küçümsemek olmadığını belirten Putin, "Tabiat gereği böyle. Belli doğal döngüler var" ifadelerini kullandı.(Milliyet)