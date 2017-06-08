Rusya'dan flaş açıklama! İran için vakit geldi

İran'ın ŞİÖ'ye üyelik için yaptığı başvuruyu değerlendiren Uşakov, "Rusya, İran'ın başvurusunu olumlu değerlendirmek için tüm koşulların oluştuğunu düşünüyor" dedi.

Öte yandan Uşakov, Hindistan ve Pakistan'ın ŞİÖ'ye üyeliğinin örgütün otoritesini ciddi biçimde artıracağını kaydetti.

'DÜNYANIN YÜZDE 23'ÜNE DENK GELECEK'

Hindistan ve Pakistan'ın ŞİÖ'ye üyeliğinin örgüt için yeni bir aşamanın başlangıcı olacağını belirten Uşakov, "Bu üyeliklerin gerçekleşmesi sonucunda, ŞİÖ'ye ülkelerinin toplam yüzölçümü dünyanın yüzde 23'üne denk gelecek, dünya nüfusunun yarısına yakını ŞİÖ'de yer alacak ve küresel GHYİH'nin yaklaşık dörtte biri ŞİÖ içinde oluşacak" şeklinde konuştu.