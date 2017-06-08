'dan flaş açıklama! İran için vakit geldi

Giriş Tarihi: 8.6.2017 11:39 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 12:06
Rusya'dan flaş açıklama! İran için vakit geldi

Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olmasının vaktinin geldiğini düşündüklerini söyledi.

İran'ın ŞİÖ'ye üyelik için yaptığı başvuruyu değerlendiren Uşakov, ", İran'ın başvurusunu olumlu değerlendirmek için tüm koşulların oluştuğunu düşünüyor" dedi.

Öte yandan Uşakov, Hindistan ve Pakistan'ın ŞİÖ'ye üyeliğinin örgütün otoritesini ciddi biçimde artıracağını kaydetti.

'DÜNYANIN YÜZDE 23'ÜNE DENK GELECEK'

Hindistan ve Pakistan'ın ŞİÖ'ye üyeliğinin örgüt için yeni bir aşamanın başlangıcı olacağını belirten Uşakov, "Bu üyeliklerin gerçekleşmesi sonucunda, ŞİÖ'ye ülkelerinin toplam yüzölçümü dünyanın yüzde 23'üne denk gelecek, dünya nüfusunun yarısına yakını ŞİÖ'de yer alacak ve küresel GHYİH'nin yaklaşık dörtte biri ŞİÖ içinde oluşacak" şeklinde konuştu.

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Rusya'dan flaş açıklama! İran için vakit geldi
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