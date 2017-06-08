Tahran'da asitli saldırı!

Giriş Tarihi: 8.6.2017 10:06 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 10:49
Tahran'da asitli saldırı!

İran'ın başkeni Tahran'ın güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıda 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da asitli saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilere göre saldırıda 16 kişi yaralandı. Tesnim'e konuşan bir yargı kaynağı, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Başkentin güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı.

Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Adliyeden yapılan açıklamada saldırının dünkü terör saldırıları ile ilgisi olmadığı vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tahran'da asitli saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz