AB'den kritik katar açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin diplomatik arabuluculuk çabalarıyla çözülmesi temennisini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Brüksel'de yaptığı görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Mogherini, "Gerginliğin daha fazla artmasının önlenmesini ve Kuveyt'in gösterdiği arabuluculuk çabalarının fayda sağlamasını umuyoruz." dedi.

Sani ile etraflı ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Mogherini, AB'nin tüm taraflarla doğrudan diyalog halinde olduğunu anlattı.

Mogherini, AB'nin bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerini sürdürmek arzusunda olduğunu ve sürdüreceğini belirterek, "İki önemli mesajımız var. Gerginliğin daha fazla artmasının önlenmesini ve Kuveyt'in gösterdiği arabuluculuk çabalarının fayda sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörün finansmanı, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret gibi konularda Körfez'de bölgesel iş birliğinin tüm taraflar için önemine dikkati çeken Mogherini, bölge ülkeleriyle iş birliğinin AB'nin de güvenliğine ve ekonomik çıkarlarına katkı sağlayacağını söyledi.

Mogherini, bölgede yaşanan durumun tehlikeli şekilde tırmanarak yayılma riski olduğunu gördüklerine işaret ederek, "Kuveyt'in arabuluculuk çalışmalarını ve çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.

Farklılıkların diyalog yoluyla aşılabileceğini vurgulayan Mogherini, Ortadoğu'da yaşananların dünyanın diğer bölgelerinin güvenliği, istikrarı, ekonomik refahı ve aynı zamanda dini inançları açısından önem taşıdığını kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını da Katar'a kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter'in destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.