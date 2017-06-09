Aztekler’in insan kurbanlı oyun sahası

Meksika'nın başkenti Meksico City'de, Aztek kabilesine ait bir tapınak ile ölümcül top oyunu için kullanılan spor alanı gün yüzüne çıkarıldı. Oyuncuların kalçalarıyla topu sahanın içerisinde tutmaya çalıştığı ve insanların kurban edildiği ölümcül oyunun oynandığı alanda, 32 takım insan boyun kemiği bulunduğu açıklandı. Arkeologlar, kemiklerin oyun sırasında kafası kesilen insanlara ait olduğunu belirtti. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan dev tapınağın ise Azteklerin rüzgâr tanrısı Ehecatl-Quetzalcoatl'a adandığını ifade edildi. Kazıların bitmesi sonrasında alanın müze olarak hizmet vereceği belirtildi.