Bu kafatası insanlık tarihini değiştirdi

Uluslararası bir bilim ekibinin son teorisine göre insanlık sanıldığı gibi Doğu Afrika'dan değil, 100 bin yıl önce Avrupa'dan yayılarak gelişti. Fas'ın Marakeş kentinde yapılan arkeolojik bir çalışma sonucu bulunan dünyanın en eski insanının 350 bin yıllık olduğu belirtildi. Şimdiye kadar, 1960'larda Etiyopya'da bulunan insan kalıntılarının 195 bin yıllık olduğu ve en eski kalıntılar olduğu biliniyordu. Alman uzmanlar insanlık tarihini değiştirecek bu buluşun ardından insanlığın çıkış noktasının sanıldığı gibi Doğu Afrika değil, Afrika'ya Avrupa'dan göçün olduğunu düşünüyor.