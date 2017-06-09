İngiltere Başbakanı Kraliçe'den yetki aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kraliçe'den hükümet kurma yetkisini aldı.

Buckingham Palace'ta Kraliçe ile görüşen May, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu hükümet Brexit müzakereleri süresince ülkeye rehberlik etmeye devam edecek. Şimdi yeni hükümeti kurma çalışmalarına başlayacağım. Yeni hükümet Britanya halkının AB'den çıkma isteğini yerine getirecek. Ülkenin belirliliğe ihtiyacı var ve bu hükümet belirliliği sağlayacak. Demokratik Birlik Partisi'ndeki dostlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. AB ile yeni ortaklıklarımızı güvence altına alacağız. Enerjimizi Brexit görüşmelerine kanalize etmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.