İngiltere seçimlerinde sürpriz sonuç: May çoğunluğu kaybetti!

Erken genel seçimlerin yapıldığı Birleşik Krallık'ta hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edemedi.

650 sandalyeli parlamentoda daha önce 331 sandalyeyi elinde bulunduran ve tek başına iktidarda bulunan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti, 314 sandalyede kalarak parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Seçimlerin kazananı ise parlamentodaki sandalye sayısını 31 arttırarak 261 sandalye kazanan Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre yeni meclis dağılımında Liberal Demokratlar 12, 19 sandalye kaybeden İskoçya Ulusal Partisi 35, Demokratik Birlik Partisi 10 ve Yeşiller 1 sandalyeye sahip olacak.

Bu sonuçlar İngiltere'de bir koalisyon hükümeti ya da azınlık hükümetine işaret ediyor.

"MAY İSTİFA ETMELİ"

Sonuçların netleşmesinin ardından bir açıklama yapan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'i istifa etti. Corby açıklamasında, ""Bu seçim çağrısı, Başbakan'ın büyük bir çoğunluk kazanarak, gücünü ortaya koyması için yapıldı. Bu geceki sonuçlardan bir mesaj çıkarsa, bu şudur: Başbakan bir yetki almak istediği için bu seçimi istedi. Ve aldığı yetki, Muhafazakârların kaybolan sandalyeleri, kaybolan oyları, kaybolan desteği ve güveni oldu. Bunun gitmek için ve bu ülkenin tüm halkını hakkıyla temsil edecek bir hükümetin yolu açmak için yeterli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

May ise konuşmasında 'istikrar' vurgusu yaparak Birleşik Krallık'ın istikrara ihtiyacı olduğunu ve en fazla oyu alan Muhafazakar Parti'nin bu istikrarı sağlayacağını söyledi.

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri Sturgeon ise, sonuçların Theresa May için 'felaket' olduğunu ve May'in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Sturgeon, İskoçya'da seçimleri kazanan SNP'nin Muhafazakarlara alternatif olabilecek ilerici bir hükümette yer alabileceğini söyledi.

İngiliz basını, çağrılara rağmen May'in istifa etmeyeceğini duyurdu.

MAY'İN SEÇİM KUMARI GERİ TEPTİ

İngiltere'de en fazla oyu ve sandalyeyi kazanan Muhafazakar Parti, buna rağmen seçimin kaybedeni oldu. Daha önce parlamentoda çoğunluğu elinde bulundura Muhafazakar Parti'nin lideri Theresa May, parlamentodaki ağırlığını arttırarak Brexit görüşmelerinde elini güçlendirmek için 2020'de yapılması planlanan seçimleri öne çekmişti. May, Brexit görüşmelerinde İşçi Partisi, SNP ve Liberal Demokratların parlamentoda süreci zorlaştıracağını söylüyordu.

Erken genel seçim sonrasında ise Muhafazakar Parti parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Bu sonuca göre yeni bir hükümet kurulana kadar Muhafazakarlar iktidarda kalacak. Ancak Muhafazakar Parti'nin iktidarda kalmak için parlamentodan 326 oy alması gerekiyor. Bu da Muhafazakarlar için tek başına iktidarın kaybı ve koalisyon anlamına geliyor.

Birleşik Krallık'ta konuşulan bir diğer ihtimal de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in başbakanlığı. 261 sandalye kazanan İşçi Partisi lideri, diğer partilerle anlaşarak bir koalisyon hükümeti kurabilirse İngiltere'nin yeni başbakanı olabilir.

İŞÇİ PARTİSİ: KOALİSYON KURMAYACAĞIZ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İşçi Partisi'nden hükümet kurma çalışmalarına dair ilk açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan İşçi Partisi Finans Sözcüsü John McDonnell, partisinin koalisyon kurmayacağını ve azınlık hükümeti kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

McDonnel, "Kendimizi bu ülkeye hizmet için ileri atma ve azınlık hükümeti kurma zamanı. Çünkü Muhafazakar Parti'nin istikrar getireceğini, Başbakan May'in istikrar getireceğini düşünmüyorum. Aşağılayıcı olmak istemiyorum ama Başbakan artık bir topal ördek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan seçim sonuçlarının ardından Muhafazakar Parti'nin de ilk hamlesi belli oldu. Sky News'te yer alan habere göre, çoğunluğu sağlayamayan Muhafazakar Parti ilk olarak Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile görüşmelere başladı. DUP seçimlerde 10 sandalye kazandı.