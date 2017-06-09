Pakistan resmen Şangay İşbirliği Örgütü'nde

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, ülkesinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİO) tam üye olmasını "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Şerif, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde ülkesinin örgüte tam üyeliğinin onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada, Hindistan'ı da üyeliğe kabul edilmesi dolayısıyla kutladı.

"BARIŞ VE DOSTLUĞU MİRAS BIRAKMALIYIZ"

Pakistan'ın ŞİO üyeliğinin "tarihi bir gün" olduğunu belirten Şerif, "Liderler olarak, gelecek nesillere çatışma ve düşmanlığın zehirli sonuçlarını değil, barış ve dostluğu miras bırakmalıyız" dedi.

Şerif, önümüzdeki yıllarda ŞİO'nun Asya Pasifik, Doğu Asya, Batı Asya ve Atlantik bölgeleri arasında güçlü bağların kurulmasına öncülük edeceğine işaret etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, "ŞİO üyeleri arasında 5 yıl boyunca iyi komşuluk ilişkileri kurma" önerisini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Şerif, "ŞİO bize güven inşa etme ve ortak refahın gözetildiği ekonomik kalkınma için güçlü bir zemin sunuyor. Dahası terörizmle mücadele, silahlanmanın azaltılması, yoksulluğunun önüne geçilmesi, salgın hastalıklarla mücadele ve iklim değişikliğinin önlenmesi için de bize yardım ediyor" diye konuştu.

Şerif ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) çerçevesinde Pakistan'da hayata geçirilen projelerin ŞİO'ya da katkı sunacağını dile getirdi.

2010'DA BAŞVURMUŞTU

ŞİO'da 2005 yılından beri gözlemci ülke statüsünde bulunan Pakistan, 2010'da tam üyelik başvurusunda bulundu. 2015'te Rusya'nın Ufa kentinde düzenlen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde Pakistan'ın üyeliğe kabul edilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Pakistan ve Hindistan'ın ŞİO üyeliği, örgüte sonradan kabul edilen ilk üyeler olmaları dolayısıyla da ayrı bir önem taşıyor.

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8 ÜYESİ VAR

ŞİO'nun 8 üyesinin yanı sıra 4 gözlemcisi ve 6 diyalog ortağı bulunuyor.

Gözlemci ülkeler, Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan'dan oluşuyor.

Örgütün diyalog ortakları ise Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Ermenistan.