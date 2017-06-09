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Dünya Haberleri
Son Dakika: ABD'den Katar ile ilgili sürpriz çağrı
Son Dakika
:
ABD
'den
Katar
ile ilgili sürpriz çağrı
Giriş Tarihi: 9.6.2017
21:05
Güncelleme Tarihi: 9.6.2017
21:21
ABD
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak
Katar
'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi.
Ayrıntılar geliyor...
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