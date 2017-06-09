: 'den ile ilgili sürpriz çağrı

Giriş Tarihi: 9.6.2017 21:05 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 21:21
Son Dakika: ABD'den Katar ile ilgili sürpriz çağrı

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak 'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi.

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Son Dakika: ABD'den Katar ile ilgili sürpriz çağrı
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