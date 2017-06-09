Suudi Arabistan'dan otellere talimat

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Oteller ve Konaklama Yerleri Yönetmeliğine göre işletmelerdeki uydudan televizyon yayınını alan sistemlerde öncelikle ülkenin resmi kanalları olması gerektiği, Suudi Arabistan, din ve ahlak karşıtı kanalların ise bulunamayacağı belirtildi.



İlgili yönetmelik maddeleri uyarınca Başkanlık, işletmelerdeki uydu sisteminden Katar merkezli El-Cezire'ye ait tüm kanalların silinmesi gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, kanalların kaldırılmaması durumunda her bir işletmeye 100 bin Suudi Arabistan riyali (26,6 bin dolar) para cezası kesileceği ifade edildi.

BAHREYN'DE HAPİS CEZASI!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'de de Katar'ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar'a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu.



BAE de aynı şekilde, Katar'a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.