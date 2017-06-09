Suudi Arabistan liderliğinde 8 ülkenin Katar
ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı alması hala dünya gündemininin ilk sırasında yer alıyor. Türkiye'nin, Körfez'deki diplomatik krize karşı tutumu için ise uluslararası basında birçok analiz yayımlandı. Türkiye'nin diyalog çağrısı yaptığına dikkat çeken haberlerde, "Türkiye, Suudi Arabistan'a karşı sert eleştiride bulunmadan, Katar'ı destekliyor" denildi. Türkiye'den gönderilen gıdalara, Türk askerinin Katar'da konuşlandırılacak olmasına ve İstanbul'da düzenlenen destek gösterilerine Katar cephesinden ise sevgi ve minnetle karşılık verildi. Twitter'da en çok paylaşılan fotoğraflar arasında Türkiye'den gönderilen gıda paketlerinin ve marketlerdeki Türk malı ürünlerin görüntüleri oldu. Fotoğrafların altına 'Selam ey Osmanlı' notunun yazıldığı görüldü. Khalid_AlSuliti adlı bir hesap, Türk ürünlerinin fotoğraflarını paylaşarak "Komşularımızın bizi kuşattığı ilk 24 saat içinde Türk ürünleri marketlerimize geldi" yazdı. Sarah AlMuhanadi "Türkiye'nin Katar'ın dostu olduğunu hep biliyordum. Ancak bu kadar sevgi ve dayanışma beklemiyordum. Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı. Televizyon sunucusu Usame Caviş de "Türkiye'nin dahil olmasıyla olaylar yatışacak gibi görüyor. Allah'ım sen Katar halkını koru" tweetini attı.
"BÖLGEYE EMNİYET GETİRİYOR"
Türkiye'nin asker konuşlandırma kararının konuşulduğu dakikalarda Katar'da Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri bu oldu. "Türkiye Parlamentosu" ifadesi 25 bin tweetle, sosyal medyada en çok kullanılan altıncı konu oldu. #ThanksTurkey mesajı ile teşekkürlerini sunan Katarlılar ayrıca "Türkiye ile Katar kardeştir", "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" gibi yorumlar paylaştı. Katar Dışişleri Bakanı Abdürrahman El Sani de, "Türk askeri emniyeti sağlamak için bölgeye geliyor" açıklamasını yaptı.
ERDOĞAN'DAN JET ONAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'a destek vermek amacıyla önceki gün TBMM'de 100 sıra öne çekilerek kabul edilen askeri işbirliği anlaşmalarını, bir gün geçmeden onadı.
KRİZİ BAŞLATAN HABER KORSAN İŞİ
Katar
İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın sonucunda, Körfez ülkeleriyle Katar arasında kriz çıkaran haberlerin bilgisayar korsanları tarafından üretildiğinin kanıtlandığı açıklandı. Korsanların yalan haberleri yayımladığı belirtildi.
NYT: TÜRKİYE DESTEK ÇIKTI
Türkiye'nin Katar krizi
ne
ilişkin yaklaşımını
irdeleyen
ABD merkezli
New York Times
(NYT) gazetesi,
"Türkiye, Arap
ülkeleri arasındaki
çatlakta
Katar'a destek
çıktı" ifadelerini
kullandı. New
York Times,
TBMM'den geçen
yasal düzenlemelerin
Türk
ordusunun Katar
ile ortak tatbikat
yapmasına,
Jandarma'nın da
Katar jandarmasını
eğitmesine
olanak sağladığını
yazdı.
#KATARYALNIZDEĞİLDİR
Katar'a
Türkiye her platformda desteğini sürdürüyor. Twitter kullanıcıları "QatarIsNotAlone/Katar Yalnız Değildir" etiketiyle Katar'ın yanında olduğunu gösterdi. Kullanıcılar, Türkiye ve dünyada trend topic olan etiketlerde kardeşlik mesajları yağdırdı. Taksim'de de Katar Dostluk Konvoyu oluşturuldu.
Sosyal medyada 15 Temmuz'un hatırlatıldığı paylaşımlarda Katar'ın Türkiye'ye ilk destek olan ülke olduğu anımsandı. 15 Temmuz sonrası Doha'daki Torch Kulesi'nin Türk bayrağıyla ışıklandırıldığı fotoğraflar sıkça paylaşıldı.